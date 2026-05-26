Nagpasabong og kaka, 5 ka tawo sikop

Nagtingkagol sa selda ang lima ka tawo human naaktuhan nga nagpasabong og kaka sa Sityo Tugas, Barangay Mambaling, Cebu City niadtong Lunes sa ala 1:00 sa hapon, Mayo 25, 2026.
Giila sa Mambaling Police Station ang mga dinakpan nga sila si alyas Dave, 19; alyas Dex, 35; alyas Budoy, 53; alyas Roly, 30; ug alyas Roel, 37.
Matod sa imbestigasyon, nagpahigayon og anti-illegal gambling operation ang kapulisan sa maong dapit isip tubag sa kampanya batok sa tanang matang sa ilegal nga sugal.
Nasakmit ang mga ebidensya sama sa usa ka improvised nga lamesa nga nagsilbing arena sa sabong, upat ka improvised nga sudlanan nga adunay sulod nga 20 ka buhing kaka, ug pusta nga nagkantidad og P390.
Ang mga suspek gikatakda nga pasakaan og kasong kalapasan sa Presidential Decree 1602 (Illegal Gambling Law) ngadto sa korte. / GPL