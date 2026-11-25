Nakit-an sa kapulisan ang mga nadaot nga traffic signages ug nagkatag nga mga botelya sa makahubog nga ilimnon atol sa follow-through inspection sa Balamban Discipline Zone sa Transcentral Highway niadtong Miyerkules, Nobiyembre 25, 2026.
Gipahigayon ang inspeksyon sa Cebu Police Provincial Office (CPPO) kauban ang Land Transportation Office (LTO), duha ka adlaw human ipatuman ang maong discipline zone aron masuta kon nagpadayon ba ang pagsunod sa mga lagda sa trapiko ug pagpanalipod sa mga pasilidad publiko.
Nangulo sa inspeksyon si CPPO Director Police Colonel Abubakar Mangelen Jr., kauban si Police Major Dam Dacullo, information officer sa kapulisan sa probinsiya, mga personnel sa LTO, ug mga sakop sa Balamban Municipal Police Station.
Namatikdan sa grupo nga adunay mga traffic signages nga nadaot ug daghang botelya sa makahubog nga ilimnon ug beer nga nagkatag sa mga dapit nga kasagarang tambayanan sa mga rider.
Human niini, gilusad sa kapulisan ang clean-up operation ug gipunit ang mga botelya nga nagkatag.
Giayo sab ang mga nadaot nga traffic signages ug gibalik sa hustong nahimutangan. / AYB