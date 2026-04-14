Nagpataka’g labay’g basura, gipamulta

Gipamulta ug gipalimpyo ang mga indibidwal nga nakuhaan sa CCTV nga ilegal nga naglabay og basura sa Barangay Casuntingan, Dakbayan sa Mandaue isip seryosong pasidaan batok sa pataka paglabay og hugaw sa maong dapit.
Sa usa ka interbyu pinaagi sa telepono, si Casuntingan Barangay Captain Jose Ronnie Ranile nagkanayon nga ang mga malapason nituman na sa kamanduan sa barangay human sila giisyuhan og citation alang sa ilang unang salaod.
“Wala gyud sila masayod sa iskedyul sa pagkolekta sa basura sa among barangay, apan duna na mi mga tarpulin nga gipamilit didto nga klarong nag-ingon nga gidili ang paglabay og basura,” matod ni Ranile.
Bisan pa sa mga timaan, ang mga nasakpan naglabay og daghang basura sa dapit, diin nasuta nga naggikan kini sa usa ka general cleaning sa balay.
“Mura og gikan to sa general cleaning sa sulod sa ilang balay. Daghan gyud ang basura, mao to nga ilaha na lang gilabay sa dili hustong dapit,” pasabot niya.
Sumala ni Ranile, daling nilihok ang barangay human ang insidente nakakuha og atensiyon, ilabi na sa dihang gi-post ang CCTV footage.
Ang mga malapason nailhan, gipatawag, ug gipapanubag sa ilang gibuhat.
“Giisyuhan sila og citation, ug niadtong Lunes, Abril 13, nibalik sila ug gihakot ang tanang basura nga ilang gilabay. Limpyo na sab ang dapit karon,” ingon niya.
Dugang ni Ranile, ang maong mga indibidwal niangkon sa ilang sayop ug pormal nga nisaad nga dili na kini usbon.
“Gipapirma namo sila og affidavit ug girekord kini sa among logbook aron maseguro nga dili na nila kini balikon,” matod niya.
Ang mga malapason nibayad sab og multa sa City Hall niadtong Abril 13, 2026, P1,000 alang sa unang offense.
Iyang gitataw nga mas estrikto nga pagpatuman sa balaod ang mosunod, ilabi na nga ang ilegal nga paglabay sa basura nagpabiling problema sa barangay. / ABC