Nagpatuo'ng mangumpra, iPhone sa tindera gihakop; nadakpan

Nadakpan ang 48-anyos nga babaye nga giingo’ng notoryus nga kawatan human gikawat ang iPhone 16 Pro Max nga nagkantidad og P85,000 sa usa ka tindahan sa Taboan Dried Fish Market sa Brgy. San Nicolas Proper, Cebu City niadtong alas 6:30 sa gabii sa Dominggo, Oktubre 11, 2026.
Giila ang suspek nga si Cristy, taga Sityo Spolarium, Barangay Duljo-Fatima, Cebu City.
Ang biktima nga giila sa alyas nga Ivana, negosyante og buwad sa Taboan Public Market, nidangop sa mga personnel sa Sawang Calero Police Station 6 sa Cebu City Police Office (CCPO) human nga nawala ang iyang mahalong selpon.
Matod ni Police Major Noah Añana, hepe sa Sawang Calero Police Station, sa pakighinabi sa Superbalita Cebu, nasubay ang suspek pinaagi sa CCTV footage sa tindahan nga nakakuha sa iyang hulagway samtang gikuha ang selpon.
Gibutyag ni Añana nga modus sa suspek ang magpakaaron-ingnong mamalitay sa mga tindahan sa Taboan ug sa ubang lugar.
Kon malinga na ang tindera o tag-iya, iyang kuhaon ang mga butang ug kuwarta.
Gikataho sab nga gitaguan pa sa suspek ang gikawat nga selpon sa iyang pinuy-anan samtang nagpaabot og buyer.
Matod ni Añana, dili na bag-o sa suspek ang maong kaso kay napriso na siya kaniadto tungod sab sa pagpangawat.
Dugang sa hepe, nakatabang sa paspas nga pagdakop sa suspek ang dali nga pagreport sa biktima ngadto sa kapulisan.
Gipasidan-an ni Añana ang mga negosyante ug tindera nga dili mokumpiyansa sa ilang mga kustomer ug kanunay’ng bantayan ang ilang mga baligya ug personal nga mga gamit.
Gidasig sab niya ang mga tag-iya sa establisemento nga magpataod og CCTV aron makatabang sa pag-ila sa mga suspek kon adunay mahitabong pagpangawat. /GPL