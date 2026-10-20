NAGPATUO'NG staff ni Kong. Ouano gidakop sa NBI

Nilampos ang National Bureau of Investigation (NBI) Cebu District Office sa ilang gihimong hot pursuit batok sa usa ka mahuyang nga mangingilad niadtong hapon sa Miyerkules, Oktubre 14,2026, sa Dakbayan sa Mandaue.
Ang dinakpan giila nga si alyas Chris, 39, taga Barangay Tipolo, Dakbayan sa Mandaue.
Ang maong suspek gireklamo nga nagpasalig nga motabang sa pag-process og dokumento ilabi na niadtong mangayo og financial assistance alang sa medical o educational nga pangingihanglan sa mga biktima ngadto sa buhatan ni Kongresista Emmamarie Ouano-Dizon.
Apan walay hinabang nga madawat ang mga biktima ug gipangayuan pa sila og kuwarta nga maoy gamiton sa suspek sa mga gastuhan aron nga malihok ang ilang papeles, sama na lang sa pagpanotaryo ug ubang gikihanglan nga proseso.
Moabot ngadto sa lima ka biktima ang nidangop sa NBI nga nireklamo sa gihimo ni Chris, gani usa sa mga reklamante ang nakabayad pa og P100,000 ngadto sa suspek.
Giklaro sa political affairs staff sa buhatan ni Kongresista Ouano-Dizon, nga si Precious Torreta, nga dili konektado sa ilang buhatan si Chris ug wa sila maghatag og authorization nga mohimo og transaksiyon ngadto sa benepisaryo nga adunay tuyo sa ilang opisina.
Gipahibawo sab nga ang buhatan sa kongresista dili maningil og bayad.
Samtang ang suspek nga gidala sa buhatan sa NBI diin nagpaabot ang mga reklamante ang nangayo og pasaylo ingon man ang panawagan ngadto ni Kongresista Ouano-Dizon.
Si Chris nihangyo nga hatagan og chance sa iyang nahimo og nipasalig nga magbag-o na kay matod pa di lalim ang mapriso. Matod pa sa dinakpan nga nagbasol siya sa iyang nahimo ug napugos lang siya gumikan sab sa kawad-on.
Pipila sa reklamante ang naemosyonal tungod sa ilang sitwasyon nga nagkinahanglan og tabang, gisamutan pa ang ilang problema human nadala sa pasalig ni Chris.
Ang NBI nirekomendar og kasong estafa, kalapasan sa Cybercrime Prevention Act and the E-Commerce Law. /