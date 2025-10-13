Nagpilde ni Biado naghari sa Hanoi

Gibuntog ni Lithuanian Pijus Labutis si German Moritz Neuhausen, 13-7, sa final match aron labnihon ang kampiyunato sa Hanoi Open Pool Championship 2025 niadtong Dominggo, Oktubre 12, 2025, sa Vietnam.
Gikan sa 4-4 nga panagtabla, si Labutis nirehistro og unom ka sunodsunod nga kadaugan aron pagposte og 10-4 nga labaw ug wala na siya molingi pagbalik human niini.
Gihuman ni Labutis ang iyang kampanya nga wala’y pilde diin lakip sa iyang gipukan mao ang kasamtangang world 9-ball champion nga si Filipino Carlo Biado. / ESL