Nagpraktis og taman ang anak ni LeBron

Gibutyag sa anak ni superstar LeBron James nga si Bronny nga grabe ang iyang pag-training sa offseason aron mapalambo ang iyang abilidad ug makatabang sa Los Angeles Lakers sa sunod season sa National Basketball Association (NBA).
Giangkon ni Bronny nga dili siya ang numero unong opsyon sa opensa sa Lakers hinungdan nga gipraktis niya’g maayo kon unsay angayang buhaton nga dili mausik ang kahigayunan kon maabot sa iyang mga kamot ang bola.
“When it's needed, I need to be able to knock down shots and create for others,” matod ni Bronny, kinsa nitataw nga kuntento siya sa resulta sa iyang pag-training og maayo. / Gikan sa wires