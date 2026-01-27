Nagputol og sanga, natagakan; patay

Patay ang usa ka chainsaw operator human nataroy ang iyang ulo sa usa ka sanga sa kahoy nga iyang giputol niadtong Lunes sa hapon, Enero 26, 2026, sa Purok Can-umay, Brgy. Tumalog, Lungsod sa Oslob.
Ang namatay giila nga si Limber John Baoy Albaran, 33, ulitawo, taga Brgy. Lengigon, Lungsod sa Argao.
Si Police Major Alejandro Batobalonos, hepe sa Oslob Police Station, nagkanayon sa dihang nahinabi sa Superbalita Cebu nga gipakyaw sa biktima ang pagputol sa kahoy.
Nakadawat na lang og pahibalo ang kapulisan kalabot sa insidente nga adunay natagakan og sanga.
Gihulagway nga maayong pagkatusok sa ulo sa biktima ang dakong sanga nga niresulta sa iyang kamatayon.
Sumala pa nga gihiktan sa biktima og pisi ang dakong sanga samtang iyang gianam og putol ang kahoy.
Nidala sa biktima ang mga sakop sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Oslob ngadto sa ospital apan wala na matabang. / GPL