Nagpuyo sa CICC ipabalhin sa di pa matapos ang Abril

Nagtinguha ang Mandaue City Government nga ibalhin ang tanang informal settler families (ISF) nga kasamtangang nagpuyo sa Cebu International Convention Center (CICC) ngadto sa temporaryong puy-anan sa Barangay Guizo sa hinapos sa Abril aron mahatagan og dalan ang katukoran sa gipaabot nga One Stop-Shop Government Center, nga maoy mohulip sa CICC.

Wala gibutyag sa Executive Assistant Head sa Mayor’s Management Team ug Business Permit and Licensing Office (BPLO) nga si August Lizer Malate ang eksaktong numero, apan sa pakighinabi sa media niadtong Martes, Abril 2, 2024, iyang gitumbok nga ang Dakbayan nakaandam na og kapin sa 300 ka temporaryong mga balay sa Barangay Guizo aron ibalhin ang mga lumolupyo sa CICC.

Ang mga housing unit nahimutang tabok sa CICC nga gitawag og “Pasilong Para sa Paradise”.

Mokabat sa 500 ka mga pamilya nga nawad-an og pinuy-anan sa sunog sa Barangay Guizo niadtong 2016 ug Sitios Basubas ug Maharlika sa Barangay Tipolo niadtong 2019 kasamtangang gipapuyo sa CICC.

Matod ni Malate nga kasamtangang giandam sa Siyudad ang mga housing utilities sama sa supply sa tubig ug koneksyon sa kuryente aron mapadali ang pagbalhin sa mga benepisyaryo niini sa katapusan sa Abril.

Matod pa niya nga tumong sa Siyudad nga magpahigayon usab og ground-breaking ceremony alang sa government center sa Abril usab.

Niadtong Marso 5, ang Mandaue City ug ang Development Bank of the Philippines (DBP) ningpirma og memorandum of agreement nga mangutang og P3 bilyunes alang sa mga proyektong imprastraktura, apil na ang One-Stop-Shop government center.

Ang kasabutan nag-ingon nga ang Mandaue mobayad sa kantidad sa staggered payments sulod sa 15 ka tuig.

Si Malate niingon nga hatagan og grace period sa DBP ang Siyudad sa dili pa magsugod ang Mandaue sa pagbayad, bisan og wala pa hisgoti ang tukmang time frame alang niining maong grace period.

PARADISE

Ang Pasilong Para sa Paradise usa ka hiniusang paningkamot tali sa Mandaue City Government ug sa Mandaue Chamber of Commerce and Industry (MCCI).

Tumong niini nga mahatagan og temporaryong kapuy-an ang mga pamilya nga bag-o lang naapektuhan sa daghang sunog, lakip na ang gibana-bana nga 700 ka mga pamilya nga nawad-an og puy-anan sa sunog sa Sitio Paradise sa Barangay Looc niadtong 2022.

Matod ni Malate, ang temporaryo nga pasilidad sa pabalay maglangkob sa labing menos 25 ka mga bloke, diin ang matag bloke naglangkob sa 24 ka mga yunit sa balay.

Sa report sa SunStar niadtong Pebrero 2023, si Engr. Marivic Cabigas, hepe sa Department of General Services (DGS), namahayag nga plano nila nga i-turn over ang 24 ka housing units, o usa ka block equivalent, ngadto sa mga benepisyaryo sa Marso 18 sa samang tuig.

UBOS SA TAYTAYAN

Sa laing bahin, si Malate niingon nga ang Siyudad nagplano nga magtukod og dugang temporaryong mga pasilidad sa balay alang sa 500 ka mga pamilya nga nawad-an og pinuy-anan sa sunog sa Sityo Under the Bridge sa Barangay Looc niadtong Marso 12.

Ang bag-ong relocation site mahimutang sa Looc, tupad sa University of Lapu-Lapu Mandaue Campus (UCLM), subay sa dalan paingon sa Barangay Opao nga gitawag og Sitio Riverside.

Una nang namahayag si Mayor Jonas Cortes nga tumong sa Siyudad nga mabalhin ang mga nasunogan sa ilang temporaryong pinuy-anan karong semanaha.

Matod ni Malate, ang tanang benepisyaryo sulod sa temporaryo nga housing units ibalhin ngadto sa Tipolo Residences sa Sitio Maharlika sa Barangay Tipolo, usa ka socialized housing project sa Siyudad, contractor ang Cebu Landmasters Inc. (CLI), ug Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD) ubos sa Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program, nga kabahin sa administrasyon ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ug uban pang stakeholders.

Niadtong Enero 2023, gipahibalo sa Siyudad nga gibana-bana nga 194 ka mga benepisyaryo sa pamilya ang ibalhin sa ilang bag-ong mga pinuy-anan sa Tipolo Residences sa pagkahuman sa unang duha ka mga building sa Oktubre sa samang tuig.

Apan si Johnbee Biton, hepe sa Housing and Urban Development Office (Hudo) sa dakbayan, niingon nga ang unang duha ka mga edipisyo sa five-building project posibling dili pa andam nga puy-an unya ug i-postpone kini hangtod sa Mayo 2024. / HIC