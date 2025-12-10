Nagrabehan sa Odette niadtong 2021 nakadawat na sa ayuda

Gisugdan na sa National Housing Authority (NHA) ang pag-apudapod sa pinansyal nga ayuda sa mga nabiktima sa 2021 Super Typhoon Odette sa Dakbayan sa Carcar sa Miyerkules, Disyembre 10, 2025.
Ang tulo ka adlaw nga distribution nagsugod sa Barangay Poblacion 1 diin matag pamilya makadawat og tag P10,000 gikan sa Emergency Housing Assistance Program sa NHA.
Sa nasayran, ang NHA nigahin og moabot sa P712 milyunes alang sa mga nabiktima sa Bagyong Odette apan gibalik kini sa National Treasury human napakyas ang nahimong kasabutan tali sa milabay nga administrasyon sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo.
Niadtong Nobiyembre 18, 2025, nisuwat si Gobernador Pamela Baricuatro sa General Manager sa NHA aron hangyuon nga ibalik ang pundo sa Sugbo aron mahatag kini ngadto sa mga nabiktima sa bagyo. Isip tubag sa NHA, gitugot nila ang pagbalik basta mosunod sa lagda sa buhatan diin ang Dakbayan sa Carcar ang unang naapuran sanglit kini maoy labing unang nakasumiter sa kompletong listahan sa benepisyaryo.
Gilauman sab ang pag-apudapod sa uban pang mga lokalidad basta makompleto na ang listahan niini. / ANV