Nagrambol sa bar tungod sa babaye

Gipangdala sa Mabolo Police Station ang duha ka mga grupo sa mga batan-on nga nagrambol sa gawas sa usa ka imnanan sa Brgy. Lahug, dakbayan sa Sugbo, alas 3 sa kaadlawon, Huwebes, Marso 7.

Nagsugod ang kasamok dihang ang 34 anyos nga lalaki nagselos nga ang iyang duha ka mga kauban nga batan-ong babaye nakig-jam sa laing grupo sa mga batan-ong lalaki.

Kalit lang, matod pa, nanumbag ang maong lalaki nga maoy hinungdan nga gitabangan siya og bukbok sa mga batan-on nga nakaingon nga siya nahagba.

Dali nga nauwang sa mga security guard sa maong imnanan ug sila gipangdala sa police station.

Apan giingong nagkapasayloay ang duha ka mga habig human nga nagkasinabot nga dili na mopasaka og kaso.

Si Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, deputy city director for operations sa Cebu City Police Office (CCPO), niingon nga mando sa hepe sa CCPO nga si Police Colonel Ireneo Dalogdog sa tanang station commanders nga bisan nagkauliay na ang maayong kabubut-on sa duha ka mga kampo apan ila gyud kini nga pasakaan og kaso.

Kasong alarm and scandal ang isang-at nga reklamo sa Mabolo Police Station batok sa maong mga batan-on sanglit mao kini ang nalatid sa ordinansa sa Dakbayan nga gipirmahan ni Cebu City Mayor Michael Rama.

“This will be a lesson for everybody nga dili diay pwede nga bisan pag nagkahusay na mo sa inyong tagsa-tagsa ka tulubagon, naa gyud moy tulubagon pud sa publiko kay naa man pud moy gidisturbo,” matod ni Rafter.

Lakip sa gihatag nga kamandoan ni Dalogdog, matod ni Rafter, ang pagpakig dayalogo sa security officers ug management sa mga establisemento ug mga imnanan aron ilang isugyot nga kon dunay lamok-lamok nga mahitabo sa ilang imnanan, labing maayo nga dili kini abogon sa gawas.

Ang ilang buhaton mao ang pagpanawag og polis aron dakpon ang naghimo sa kagubot ug ang duha ka mga kampo maoy pulos pasakaan og kaso.

Samtang, ang nahitabo sa usa ka pagpamusil-patay sa usa ka lalaki atol sa rambol sa KTRV bar sa dan Pelaez, Barangay Kalubihan sa Miyerkules sa kaadlawon, Marso 6, nga una kining nag away sa sulod sa imnanan apan giabog sila sa mga bouncer nga didto himuon ang kagubot sa gawas didto na hinuon kini gipusil.

Atol sa maong dayalogo, ipaapil nila ang taga Cebu City Hall aron masayran kon dunay bay kalapasan nga nahimo ang mga establisemento sama sa business permit niini ug uban pa.

Ang mga police station nga mopatawag og dayalogo sa security officers ug management sa commercial establishments nga namaligya og ilimnong makahubog kini mao ang Carbon, Mabolo, Parian ug Abellana.

Subay niini, gipahugtan pa sa kapulisan ang pag-ro­ving sa mga police patrol sa matag gabii hangtod na sa kaadlawon nga maoy oras sa pagpang gawas sa mga nakainom na. /