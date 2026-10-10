Nagsaka nga presyo hagit sa Sinulog Fest

Ang pagsaka sa presyo sa gasolina ug mga gasto sa operasyon hinungdan nga napugos ang mga organizer sa Sinulog 2027 nga sayo nang mangita og pundo samtang ilang tinguhaon nga mapadayon ang subsidy ug mga premyo alang sa mga contingents sama sa miaging tuig.
Matod ni Sinulog Foundation Inc. (SFI) Executive Director Elmer “Jojo” Labella, ang hagit dili tungod sa kakuwang sa interes sa mga posibleng sponsor, kondili sa nagkadugang nga gasto sa pagpahigayon sa tinuig nga pista.
“It’s not the sponsorship, it’s more on the expenses,” matod ni Labella.
Siya nidugang nga kinahanglan makatigom og dugang pundo ang foundation aron matubag ang mga panginahanglan sa pista.
Nagsugod na ang SFI marketing team sa pagkontak sa mga potensiyal nga sponsor, diin pipila mipakita na sa ilang tinguha nga mobalik sa pagsaulog sa Sinulog 2027.
Nakigtambayayong ang foundation sa ilang marketing partner, nga giila ni Labella nga nakatabang sa pagkuha og mga sponsorship alang sa miaging mga selebrasyon sa Sinulog.
Apan giila ni Labella nga ang kasamtangang kahimtang sa ekonomiya mahimong maghimo nga mas lisod ang pagkuha sa parehas nga level sa suporta.
“We’re just anticipating because of the hard times, maybe it is not that feasible,” matod niya.
Bisan pa sa pinansyal nga pressure, gituyo sa SFI nga ipadayon sa level sa miaging tuig ang financial assistance, mga premyo ug subsidy nga gihatag sa mga contingents.
Mahimong pakunhuran o dili na ipahigayon ang mga kalihokan nga giisip nga dili kinahanglanon o gamay ra ang posibilidad nga makadani og igo nga partisipasyon.
“We are studying also on the matter how we could best cut costs,” matod ni Labella.
Kontrolado ang gidaghanon sa mga contingents nga moapil aron malikayan nga mahimong sobra kataas ug lisod dumalahan ang festival.
Matod ni Labella, orihinal nga target sa organizers ang mga 35 ka contingents niadtong miaging tuig apan niabot sa mga 40 ang ilang nadawat, lakip ang mga government contingent.
Wala pa ma-final ang gidaghanon sa mga contingents alang sa Sinulog 2027.
Ang mga interesado nga grupo mahimong magsugod sa pagpahibawo sa ilang tinguha nga moapil sugod Oktubre, samtang gilauman nga ang deadline sa registration mahimong Nobyembre 30 o Disyembre 1.
Daghang grupo ang padayon pa sa pakigsabot sa ilang tagsa-tagsa ka local government ug mga pribadong supporter tungod kay mahimong dili igo ang financial assistance nga gihatag sa SFI aron matabonan ang gasto sa choreography, production design, costume ug props. / CAV