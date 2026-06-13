Nagsugal og hantak, 2 nasikop

Duha ka sugarol ang dungan nga natanggong sa prisuhan human sila mapusasi dihang gironda sa mga otoridad ang usa ka hantakan alas 11:39 sa gabii, Huwebes, Hunyo 11, 2026, didto sa Barangay Ibo, Dakbayan sa Toledo.
Ang mga dinakpan giila nga silang alyas Jen, 43, ug ang iyang higala nga si alyas Ron, 41, pulos lumad nga mga residente sa Barangay Poblacion sa maong siyudad.
Matod sa Toledo City Police Station, nakadawat sila og sunod-sunod nga reklamo gikan sa mga molupyo sa Barangay Ibo tungod sa grabeng kasaba sa mga sugarol nga maghantak bisan sa lawom na nga gabii.
Gibana-bana nga moabot sa kapin 20 ka mga tawo ang nagpunsisok sa dapit nga magsige og sininggitay matag makadaog, hinungdan nga dinalian nga niresponde ang mga personnel sa Intelligence Unit ug Drug Enforcement Unit (DEU) sa Toledo Police.
Pag-abot sa mga polis sa maong sugalan, daling nakabantay ang kadaghanan sa mga sugarol ug nikaratil og dagan paingon sa ngitngit nga bahin sa dapit.
Apan ang mga dinakpan wala na makalihok sa kakurat hinungdan nga napusasan sa mga otoridad.
Nasakmit gikan sa dapit ang tulo ka antogan ug uban pang mga paraphernalia nga gigamit sa sugal nga hantak.
Ang mga suspek kasamtangang gitangong sa Toledo City Police Station lock-up cell ug pasakaan og kasong kalapasan sa Presidential Decree 1602 (Illegal Gambling Law). /AYB