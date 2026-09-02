Nagsungag sa Ceres bus babaye nga rider patay

Patay ang 19-anyos nga babaye nga nagmaneho og motorsiklo human nabangga sa gikasugat nga Ceres bus sa National Highway, Sityo Proper, Barangay Dayhagon, Medellin niadtong alas 5:20 sa kaadlawon sa Martes, Septiyembre 1, 2026.
Giila ang biktima nga si Richell Bitoy Camay, 19, residente sa Barangay Dayhagon, Medellin.
Ang Ceres bus gimaneho ni alyas Alfons Frasco Mandado, 46, residente sa Barangay Hagnaya, San Remigio.
Sa imbestigasyon sa Medellin Municipal Police Station, nasayran nga nagbiyahe ang bus gikan sa norte ug paingon sa south, samtang ang biktima nagmaneho sa opposite direction.
Apan pag-abot sa maong dapit, giingong nalapas sa linya sa bus ang motorsiklo, hinungdan nga nagkabangga ang duha.
Tungod sa kusog nga impak, naguroy ang motorsiklo ug grabeng naangol ang biktima.
Nakamatikod sab ang mga imbestigador og skid mark sa karsada nga gibana-banang 10 metros ang gilay-on padulong sa dapit sa impak.
Nasayran nga gikan sa nag-overnight stay sa balay sa iyang classmate ang biktima ug padulong na unta mouli sa ilang balay dihang nahitabo ang aksidente.
Daling gidala ang biktima sa Cebu Provincial Hospital-Bogo City apan gideklarar siyang dead on arrival ni Dr. Allen Mae Tagilid.
Boluntaryong nitahan sa iyang kaugalingon sa Medellin Municipal Police Station ang drayber sa bus. Samtang, giandam na ang kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide and Damage to Property nga posibleng ipasaka batok sa drayber sa bus. / AYB