Wala pa mahuman ang ilang pagtagay, gitigbas sa silingan ang usa ka ulitawo nga nakaangkon og mga samad sa bukton, abaga ug nawong niadtong alas 10:30 sa gabii, Martes, Nobiyembre 17, 2026, sa Purok Apache, Barangay Tangke, Dakbayan sa Naga.
Ang biktima nga si alays Jiejie, 33, ulitawo, residente sa maong lugar, gidala sa tambalanan human nakaangkon og samad tinigbasan.
Daling nisibat ang suspek nga si Mike, 44, minyo, residente sa Barangay Tangke.
Base sa imbestigasyon sa Naga City Police Station, nagtagay ang biktima uban sa iyang mga higala dihang kalit nga niabot si Mike nga nagdala og sanggot.
Gihapos sa suspek ang iyang sanggot ngadto sa biktima sa makadaghang higayon ug gitumong ang ulo.
Apan nakasagang ang Jiejie pinaagi sa iyang tuong kamot, hinungdan nga nasamdan ang iyang bukton ug abaga, ug natigbasan sab ang iyang nawong.
Daling gidala sa iyang mga kabanay ug higala ang biktima sa tambalanan aron matambalan.
Gikataho nga adunay personal nga panagbangi tali sa biktima ug suspek.
Giandam na sa kapulisan ang kasong attempted homicide batok sa suspek. / GPL