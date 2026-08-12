Nagtaktak ni Eala mi-withdraw sa quarter-final

Ni-withdraw ang nagtaktak ni Filipina tennis star Alex Eala sa Women’s Tennis Association (WTA) 1000 Canadian Open nga si Belinda Bencic sa Switzerland sa iyang duwa batok ni American Coco Gauff sa quarter-finals kagahapon, Miyerkules, Agusto 12, 2026 (PH time), sa Toronto.
Nakadesisyon si Bencic niini tungod sa angol sa iyang bat-ang nga iyang nasinati human niya gipalagpot si Eala, 6-4, 6-0, sa Round of 16.
“I am really sorry to not be able to compete tonight. This is (an) amazing tournament, and I was really looking forward to playing in front of the great fans here in Toronto. I tried everything possible to be ready for tonight. Looking forward to being back in Toronto next time,” mensahe ni Bencic nga napatik sa www.gmanews.tv.
Niini, wala’y singot nga niabante sa semis si Gauff diin iyang kontrahon si
Elena Rybakina sa Kazakhstan kinsa nibuntog ni Japanese Naomi Osaka, 4-6, 7-6 (5), 6-4, sa laing quarter-final match. / ESL