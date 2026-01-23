Nagtaod og camera sa banyo, nasakpan

Mag-atubang og kasong paglapas sa Republic Act 9995 o ang Anti-Photo and Video Voyeurism Act ang usa ka 22-anyos nga lalaki human nasakpan nga nagbutang og hidden camera sulod sa pansayan sa iyang giabangan sa Tres De Abril, Barangay Labangon, Dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek giila sa alyas nga Rey, lumad nga taga Zamboanga del Sur, samtang ang biktima mao si alyas Marie, 22, taga Dipolog City.
Ang duha parehong nangabang sa maong balay apan managlahi og lawak.
Base sa imbestigasyon sa Labangon Police Station, nahitabo ang insidente niadtong Enero 18, 2026.
Nisaysay ang biktima nga pasulod na unta siya sa pansayan aron maligo dihang nakabantay siya og gamay nga butang nga kadudahan.
Sa iyang pagsusi, nakompirmar nga usa kini ka hidden camera nga gipahimutang aron makuhaan siya samtang nag-atiman sa kaugalingon.
Wala maglangan ang biktima ug gisubay kon asa padulong ang koneksyon sa maong camera.
Nasuta nga ang linya niini diretso nga nagsumpay sa lawak sa suspek.
Tungod niini, daling nangayo og tabang sa kapulisan ang biktima nga niresulta sa pagkasikop ni Rey.
Sa pagkakaron, nagtingkagol na sa prisohan sa Labangon Police Station ang suspek ug nagdumili na siya sa paghatag sa iyang habig. (JDG)