Nagtaod og puthaw nakuryentehan, angol

Nakaangkon og second degree burn ang panday sa dihang nagtaod og metal furring sa balay nga iyang gitrabaho niadtong alas 4 sa hapon, Huwebes, Oktubre 22, 2026, sa dalan Cabantan, Barangay Luz, Dakbayan sa Sugbo.
Ang maong panday giila nga si Oliver Prajes, 46, minyo, taga Barangay Luz ang dali nga gidala sa labing duol nga ospital human nga nakaangkon og mga paso sa nagkadaiyang bahin sa iyang lawas.
Nasayran nga si Prajes adunay gitrabaho sa ikatulo nga andana nga balay ug nagkupot og metal furring aron nga itaod, apan giingo’ng nasabod sa main line sa Visayan Electric hinungdan nga nakuryentehan ug nalagpot tungod sa kakusog sa boltahe.
Dali nga nakapanawag og rescue ang tagbalay ug niresponde ang Bureau of Fire Protection ingon man ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ug gidala sa ospital. / PRL