Nagusbat nga merkado sa Mandaue giayo na

Gipatrabaho na sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue ang pag-ayo ug pagtangtang sa atop sa Mandaue City Public Market aron maseguro ang kaluwasan sa mga tindera ug mamalitay.
Matod ni City Administrator Atty. Gonzalo “Sally” Malig-on, nagpatawag sila og tigom ni Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” M. Ouano aron hisgotan ang nagpadayon nga pag-ayo sa merkado.
“We are happy to inform the public, especially our vendors and buyers in Mandaue City, that we have already talked to Mayor Jonkie Ouano about the ongoing work at the public market,” nagkanayon si Malig-on.
Suma niya, personal nga nibisita si Mayor Ouano sa merkado aron inspeksyunon ang dagan sa pag-ayo.
“Work already began yesterday. A beam has been installed on the Zamora Street side, and a crane has started operating on the Colonnade side to cut and remove the canopy,” dugang niya.
Base sa assessment sa mga inhenyero, gilauman nga mahuman ang proyekto sulod sa usa ka semana.
Giklaro usab ni Malig-on nga ang proyekto sa pagkakaron walay specific budget allocation tungod kay usa ka pribadong grupo sa inhenyero ang nitanyag sa pagtabang sa emergency work.
Ang kilid sa Colonnade sa merkado temporaryong gisirad-an aron makasugod ang operasyon sa crane ug masiguro ang kaluwasan sa publiko.
Nisaad si Malig-on sa publiko nga sulod sa usa ka semana o sobra pa, mobalik na sa normal ang sitwasyon sa merkado ug makabalik na ang mga tindera sa ilang naandan nga puwesto. / ABC