Nagusbat nga simbahan sa Sibonga ayuhon na

Sugdan na ang pag-ayo sa Nuestra Señora del Pilar church sa Lungsod sa Sibonga nga nakaangkon og kadaot subay sa Bagyong Odette niadtong 2021.
Subay sa pakigtagbo ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ni Mark Lapid, ang General Manager sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority (TIEZA), gipahibalo niini ang bag-ong kalambuan sa himuong restoration sa simbahan karong tuiga.
Kahinumdoman nga una nang nisaad ang TIEZA sa milabay'ng administrasyon nga mogahin og P110 milyunes alang sa restoration sa gikonsiderar nga Level 2 historical site sa National Historical Commission of the Philippines.
Nasayran nga lakip sa nakaangkon og dakong kadaot ang simbahan ug ang kombento, hinungdan nga napugos ang mga sakop sa simbahan sa pagpahigayon og misa sa covered court sulod sa tulo na ka tuig.
Ang Nuestra Señora del Pilar nailhan tungod sa intricate ceiling paintings sa pintor nga si Raymundo Francia; apan ang ceiling niini nakaangkon og dakong kadaot tungod sa bagyo.
Daan nang gipasalig sa Kapitolyo nga masubay gihapon sa heritage character ang himuong restoration niini. / ANV