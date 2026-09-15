Nahadlok maong nagtago ang suspek sa hit-and-run

Gipasakaan na og kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide ug Abandonment ang drayber nga suspek sa hit-and-run resulta sa kamatayon ni Ralph John Salise, 42, residente sa A.S. Fortuna, Barangay Banilad, Dakbayan sa Mandaue niadtong kaadlawon sa Septiyembre 11, 2026.
Ang giingong drayber mao si Billy Tablason, 22, residente sa Nogras Street, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Jomar Medil, hepe sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office, una na nga napasakaan og kasong Obstruction of Justice, Abandonment, Reckless Imprudence Resulting in Damage to Property ug paglapas sa Republic Act 10586 o Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013.
Samtang, ang laing suspek nga si Ralph Acol ang gikalumba ni Tablason sa kalsada ang nagpositibo sa alcohol sa dihang gipailawom sa Alcohol Breath Analyzer niadtong Lunes, Septiyembre 14, 2026.
Dugang ni Medil, dili na nila maapil sa kasong paglapas sa RA 10586 batok ni Tablason, tungod kay wala kini masikop human sa insidente.
Apan dunay mga ebidensiya ang mga sakop sa TEU nga nisibat ang suspek human sa insidente.
Lakip sa maong ebidensiya ang CCTV footage sa lugar diin makita ang pagkanaog sa suspek gikan sa iyang Toyota Vios uban sa usa ka 17-anyos nga lalaki.
Nisakay siya sa Toyota Raize nga gimaneho ni Acol ug nipadayon sa pagpalayo sa lugar.
Gawas sa CCTV footage, nakakuha sab ang mga imbestigador og mga testigo nga nakasumiter na sa ilang mga affidavit nga gilakip sa ebidensiya ngadto sa Office of the Prosecutor.
Lakip sab sa ebidensiya ang pamahayag ni Acol nga si Billy gyud ang nagmaneho sa Toyota Vios nga nakabangga sa biktima.
Matod sa mga imbestigador, giingong niangkon si Tablason nga nisibat siya human nakaligis tungod sa iyang kahadlok.
Wala na hinuon niya isulti kon asa siya nitago samtang gilusad sa kapulisan ang manhunt batok kaniya.
“Ang iyang pinakarason is nahadlok siya, nahadlok siya kay nakasala,” matod ni Medil.
Nipasabot si Medil nga wala mohunong ang hot pursuit sa kapulisan human nisibat si Billy.
Samtang, nipahibalo ang kabanay ni Salise nga ilang dad-on sa Cagayan de Oro City ang patay nga lawas sa biktima aron didto ilubong.
Nipasalig si Medil nga bisan dad-on na sa Mindanao ang patay nga lawas ni Salise, dili kini makaapekto sa kaso nga ilang gipasaka.
Giklaro sab niya nga ang reklamante sa kaso mao ang paryente ni Salise ug wala kinahanglana nga mabalaka ang publiko bahin sa pagpadayon sa kaso.
“Dili mabalaka ang katawhan kay ato nang gi-monitor gyud, ato gyud nang gitutukan pag-ayo. In fact, ato nang na-file ang charges aning duha. So, ato gyud nang gitarong pag-imbestiga ug atong gi-assure nga ang justice makuha gyud,” dugang ni Medil.
Si Billy padayon nga gikustodiya sa buhatan sa TEU bisan pa nga napasaka na ang kaso ngadto sa korte niadtong Martes, Septiyembre 15, 2026. / AYB