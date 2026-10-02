Nahalin og $12.26M ang jersey ni Jordan

Nahalin og $12.26 million sa auction ning bag-ohay lang ang gigamit ni Michael Jordan nga jersey atol sa Game 3 sa 1998 National Basketball Association (NBA) Finals nga nagbuak sa rekord sa pagkahalin sa usa ka jordan memorabilia.
Ang jersey nga gikan sa ikaunom ug katapusang NBA Championship season ni Jordan sa Chicago Bulls, gibaligya sa negosyanteng si Rob Gough sa Joopiter, usa ka digital auction house.
Nabuak niini ang kanhi rekord sa usa ka Jordan memorabilia nga mao ang jersey ni Jordan nga iyang gigamit sa Game 1 sa samang finals series nga nahalin og $10.091 million. / Gikan sa wires