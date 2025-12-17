Nahaylo sa kita sa pagpamaligya’g shabu, pagkapintor gibiyaan; sikop

Napusasan sa gipahigayong buy-bust ang usa ka kanhi pintor nga giila nang “big-time pusher” niadtong Lunes sa gabii, Disyembre 15, 2025, sa Barangay Tapon, Lungsod sa Dalaguete.
Ang dinakpan giila nga si alyas Jade, 35-anyos, ulitawo, ug residente sa Barangay Cawayan sa maong lungsod.
Ang suspek nalakip sa listahan sa kapulisan isip usa ka High-Value Individual (HVI).
Sumala ni Police Major Vincent Zozobrado, hepe sa Dalaguete Police Station, dugay na nilang gisubay ang ilegal nga kalihukan ni alyas Jade.
Nasayran nga gihunong na niini ang iyang trabaho isip pintor aron mag-focus sa negosyo sa shabu.
Gawas sa maong operasyon, duna pay ubang pending nga kaso ang suspetsado.
Nadakpan na kini duha ka tuig na ang milabay tungod sa kasong illegal nga drugas ug armas.
Naa usab kini pending nga kaso sa drugas ug armas human masikop sa usa ka checkpoint kaniadto sa Lungsod sa Sibonga.
Atol sa operasyon sa Brgy. Tapon, nakuha gikan sa suspetsado ang 38 ka pakiteng shabu nga motimbang og 1.9 gramos nga mobalor og P12,920; P500 nga buy-bust money ug P300 nga halin; mga sudlanan sa drugas; ug usa ka Yamaha NMAX nga motorsiklo.
Nagtingkagol na sa prisohan ang suspek ug gipaabot nga mag-atubang og dugang mga kaso kalabot sa paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. / GPL