Nahimong posible ang daw imposible.

Mao kini ang haom nga ikahulagway sa makapakaging nga kadaugan sa world ranked No. 37 Gilas Pilipinas batok sa host ug world ranked No. 6 Latvia, 89-80, ning Huwebes sa kadlawon, Hulyo 4, 2024 (PH time) sa FIBA Olympic Qualifying Tournament (OQT) sa Riga Arena.

Lima ka mga magduduwa sa Gilas ang ningmugna og dobleng numero nga puntos aron iposte ang makasaysayanong kadaugan.Gipangulohan ni naturalized player Justin Brownlee ang kadaugan pinaagi sa iyang 26 puntos, nidugang og 18 si Kai Sotto, niamot og 12 puntos si Dwight Ramos, nitampo og 10 puntos si June Mar Fajardo samtang nihatag og 10 puntos si CJ Perez.Ang kadaugan maoy labing unang nahimo sa Philippine team batok sa usa ka European team sukad niadtong 1960 sa Rome Olympics diin gipukan sa Pilipinas ang Spain, 84-82, basi sa FIBA records. “I’m to tally shocked to be sitting in front of you guys after winning the basketball game,” matod ni Gilas coach Tim Cone, nga wala dayon nakatuo sa nahitabo.

“This is not something we thought we’re gonna do, I’ll be honest with you.”

Sapagsugod pa lang, aduna na’y senyales nga mahimongposible ang daw imposible dihang nakaposte og 8-0 nga labaw ang Gilas.

Wala mobahar ang duwa sa Gilas hangtod nga ningburot ang ilang labaw ngadto sa 26 puntos. Ning-aksyon paggukod ang Latvians sa 4th quarter apan wala nagpatay-og sa hingpit ang Gilas.

Sa kadaugan, hayag na ang purohan sa Gilas nga makasulod sa crossover semi-finals apan aduna pa sila’y usa ka tahas aron maseguro nga makalusot sila sa group stage.

Sa presstime, nakigsangka pa ang Gilas batok sa world ranked No. 23 Georgia ning Huwebes sa gabii, Hulyo 4.

Puntos matag usa: Gilas Pilipinas (89) – Brownlee 26, Sotto 18, Ramos 12, Fajardo 11, Newsome 10, Perez 6, Quiambao 3, Aguilar 2, Tamayo 1, Oftana 0. Latvia (80) – Kurucs 18, Dav. Bertans 10, Strelnieks 10, Zoriks 10, Smits 9, Strautins 6, Lomazs 6, Dar. Bertans 5, Timma 3, Mejeris 1. Quarters: 32-16; 54-38; 67-56; 89-80. / ESL