Nahugno nga flood control structure ipadali sa mayor pagpaayo sa DPWH

SunStar Mandaue
Gikumpirmar sa mga opisyal sa Siyudad sa Mandaue nga nakit-an na sa mga inhenyero ang mga timailhan sa paglihok sa yuta sa ubos nga bahin sa Butuanon Ri­ver sa wala pa kini mahugno.

Gisusi ang lugar niadtong Bi­yernes, Agusto 28, 2025, ni Ma­yor Thadeo Jovito “Jonkie” M. Ouano ug mga representante gikan sa Department of Public Works and Highways (DPWH).

“Hopefully you can adjust this already because it really tilted due to the soil, maybe because of the heavy rain,” matod ni Ouano ngadto sa mga inhenyero sa DPWH atol sa pagbisita sa lugar.

Nanawagan ang kagamhanan sa Mandaue ngadto sa DPWH nga unahon ang pag-ayo sa nahugno nga bahin sa flood control project nga gi-turnover unom ka tuig na ang milabay.

Matod ni Ouano, padayon ang regular nga pagpalawom sa sapa ug gikumpirmar sa drone footage niadtong Biyernes ang presensya sa mga backhoe.

“We’ve been conducting constant monitoring. But when we saw the structure tilting, that’s when we immediately coordinated with DPWH again,” matod ni Ouano.

Giawhag ni Ouano ang DPWH sa dinaliang pagsusi ug pagpalig-on sa estruktura, tungod sa mga kabalaka sa epekto sa kusog nga ulan. / ABC

