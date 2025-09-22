Nahugno nga riprap sa Compostela, gipaimbestigar

Daghan og pangutana si Gobernador Pamela Baricuatro sa usa ka nahugno nga riprap sa Barangay Cabadiangan, Compostela.
Gipaimbestigar kini nga proyekto sa Department of Public Works and Highways (DPWH).
Atol sa miting sa mga department head sa Kapitolyo niadtong Lunes, Septiyembre 22, 2025, nimando ang gobernador sa Provincial Engineering Office (PEO) nga mangayo og katin-awan sa DPWH kabahin sa maong proyekto.
“Pagkahuman sa atong nadawat last Wednesday nga impormasyon nga naay natumpag nga riprap sa Compostela, ni-order man dayon si Gov. ug atong team gikan sa Engineering Office nga ipa-check gyud dayon,” matod ni Ainjeliz Orong, ang Cebu Province Public Information Officer.
Sumala sa PEO nga gipangulohan ni Engr. Hector Jamora, gipresentar sa miting ang ilang nakita sa lugar.
“Pero ang nakapangutana ni Gov kay, una, wala may date started ug kanus-a ang completion date ani, nga mandatory nga naa gyud na siya. Ikaduha, wala gani gibutang og pila ang cost, dako na nga pangutana kay base sa COA (Commission on Audit) dapat gyud na siya,” pasabot ni Orong.
Ang maong proyekto gi-implementar sa Ascentia Construction Incorporated.
Gipakita ni Orong sa media ang mga litrato diin makita nga ang tarpaulin sa on-site nga proyekto kulang sa importanteng impormasyon, sama sa petsa sa pagsugod, petsa sa paghuman, ug ang kinatibuk-ang gasto.
Adunay laing banner nga nagpakita sa hulagway ni Cebu 5th District Congressman Vincent ‘Duke’ Frasco ug Compostela Mayor Felijur Quino nga may mensahe nga “Proyekto alang sa Brgy. Cabadiangan Serbisyong may Puso.”
Matod sa Kapitolyo nga ang pagkahugno, bisan way nagpuyo nga lugar, delikado gihapon kay naa kini sa daplin sa karsada nga daghang motorista ang mangagi. Ang una nga gikabalak-an sa gobernador mao ang kaluwasan sa publiko.
“Gipatan-aw gyud ni Gov. kay for the safety of the residence ba. Regardless if this is a DPWH project or not, kay within the province, ang safety sa mga tawo mao nay gipa-check... walay namuyo aning dapita pero daghan ang mangagi,” dugang ni Orong.
Kini nga imbestigasyon kabahin sa gimbuhaton sa bag-ong giumol nga Provincial Project Monitoring Committee nga gitahasan sa pag-review sa mga infrastructure projects alang sa mga iregularidad ug pagpangayo og katin-awan gikan sa mga nag-implementar niini. / CDF