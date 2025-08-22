Nahulog sa pangpang sa Dalaguete, patay

NAKABSAN sa kinabuhi ang assistant branch manager sa usa ka inilang livestock store human giingong nahulog sa pangpang samtang nag-drayb sa iyang motorsiklo mga ala 1 pasado sa kaadlawon niadtong Miyerkules, Agusto 20, 2025, sa Sitio Baybayon, Barangay Dumalan, Lungsod sa Dalaguete.
Ang namatay giila nga si Crucsheve Leones, 32-anyos, adunay live-in partner, residente sa Bag-ong Dan, Barangay Yati, Lungsod sa Liloan.
Ang 29-anyos nga si Arjay Ray Amacna, branch manager sa JM Poultry and Livestock Supply Dalaguete branch, ang personal nga ni-report sa kapulisan sa nahitabo sa iyahang kauban.
Matod pa nga ang biktima nagbiyahe gikan sa Barangay Babayongan paingon sa Barangay Poblacion, Lungsod sa Dalagueteug tungod sa kadangog sa karsada sa nahisgutang dapit, nawad-an siya og kontrol sa manobela ug nilahos sa pangpang.
Gikataho nga ang biktima gi-rescue sa mga concerned citizen nga niagi sa lugar og gidala sa Isidro Kintanar Memorial Hospital sa Lungsod sa Argao.
Apan gideklarar kini nga wala nay kinabuhi mga alas 3:50 sa kaadlawon tungod sa biocardial infraction ug traumatic brain injury. / JDG