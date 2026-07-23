Nahulogan sa granite slabs, namatay

Patay ang 33-anyos nga production worker human nadat-ugan sa nangahulog nga granite slabs atol sa ilang pag-deliver sa Purok Tulay, Barangay Sta. Cruz, Liloan, Probinsiya sa Sugbo niadtong Martes, Hulyo 21, 2026.
Ang biktima nga si Saturnino C. Baquiran, minyo, ug residente sa Sityo Bangko, Barangay Tigib, Argao, Cebu.
Sumala sa imbestigasyon sa Liloan Police Station, nag-deliver si Baquiran og mga granite slabs ug nisaka siya sa canter truck aron tangtangon ang pisi nga gihigot sa kargamento ug giablihan sa iyang mga kauban ang side panel sa trak.
Natumba ang mga granite slab, hinungdan nga natagak si Baquiran ug nadat-ugan sa unom ka maong mga slab, nga maoy nakaingon sa iyang kamatayon. / JDG