Nahunlak ang riprap tungod sa baha luyo sa estraktura

WALA damha nga grabeng pagsaka sa tubig-baha gikan sa sapa ug ang disenyo sa proyekto maoy pipila sa gilantaw sa Department of Public Works and Highways (DPWH) sixth District Engineering Office nga hinungdan sa pagkahulpa sa flood control project nga padayong gitrabaho sa Barangay Casuntingan, Dakbayan sa Mandaue.
Kini maoy gipahibawo ni Assistant District Engr. Eda de Guzman sa DPWH sixth district engineering office sa Agusto 20, 2025.
Matod ni De Guzman, ang riprap nga adunay gitas-on nga unom ka metros gibasi sa kaniadto nga highest recorded water level nga gibana-bana nga moabot og upat ka metros.
“Ang ilahang experience nga highest water level diha nagbasi ang design so according to experience sa mga gipang-interview didto nga ang highest water level was diha ra at four meters so ila lang gi-additionalan og one-meter height from the experienced water level plus the free board from the top nga one meter,” matod ni De Guzman sa Agusto 20, 2025.
Iyang gipasabot nga ang pagkahulpa sa 15-meter section sa Butuanon River flood control project niadtong Agusto 15, tungod usab sa baha nga nisubay sa likod nga bahin sa struktura pinaagi sa gihimong temporaryong access road.
Niharos kini sa mga balay ug nilahos sa likuon nga bahin sa sapa nga maoy giingong nakaguba og laing bahin sa concrete wall nga sa pagsuta nabungkag tungod sa kakusog sa pressure sa tubig.
Ang nahulpa nga bahin, nakaangkon og P453,450 nga danyos.
“Mao lagi nilagpas gyud siya wala gyud ta nag-expect nga ingun ato siya kakusog unya wala sad ta kahibawo ba nga if you look at it outside sa box wala sad ta kahibawo unsay ongoing construction sa unahan sa Cebu City side, wa ta kahibawo if naa ba po’y nag construct didto or any usa sad na siya sa factor nga nikusog ang baha," dugang ni De Guzman.
Depensa ni De Guzman, nisubay sa engineering standards ug sa aprubado nga structural design sa flood control ang riprap nga gihimo.
Atol sa pakighinabi sa mga tigbalita, si Engr. Danilo Villa Jr., Regional Director sa DPWH-7, nibutyag nga gawas sa baha, laing factor nga nakaapekto sa maong panghitabo mao ang dili epektibong disenyo sa proyekto.
Apil na ang padayong paglambo sa mga imprastraktura sa syudad, ug ang pagdaghan sa mga nakabara nga basura.
Iyang gisugyot ang pagsusi ug pag-redesign sa mga struktura nga mahaom sa panginahanglanon sa matag area.
Gawas niana, iya usab giawhag ang publiko nga motabang nga malikayan ang baha pinaagi sa proper waste management o insaktong paglabay sa mga basura.
Sa kasamtangan, nagpadayon ang pag-ayo sa flood control project sa siyudad nga gilauman nga mahuman sa Nobyembre karong tuig. / ANV