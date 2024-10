NAIA Terminal 4 sirad-an alang sa major renovation

Sirad-an ang Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 4 alang sa usa ka major renovation karong Nobiyembre 2024, sumala sa New NAIA Infra Corp. (NNIC) sa ilang pahibalo sa Sabado, Oktubre 12.

Sa advisory, ang NNIC nagkanayon nga ang Terminal 4 sa NAIA maoy labing karaan ug smallest passenger terminal ipaubos sa renovation sugod sa Nobiyembre 6, 2024, sa pag-modernize sa iyang pasilidad, diin gitumong sa pag-ayo sa karaang infrastructure ug pagpalambo sa overall passenger experience.

Dugang sa ilang pahibalo, ang Terminal 4 gilauman nga maablihan og balik sa Pebrero 2025.

Ang Terminal 4 kasamta­ngan nga nagsilbi sa AirSWIFT nga dunay 12 ka daily flights, Sunlight Air nga duha ka daily flights, ug CebGo nga dunay 36 ka daily flights.

Sa average, Terminal 4 moalagad sa gibanabana nga 2,900 ka mga pasahero matag adlaw, diin 1,400 ang mangabot ug 1,500 ang mogikan, nagrepresentar sa 2.23 percent sa kinatibuk-ang daily passenger volume sa NAIA.

Atol sa renovation, tanang airlines nga kasamtangang nag-operate sa Terminal 4, ang temporayo nga i-relocate ngadto sa Terminal 2, sumala sa NNIC.

“Our goal is to make Terminal 4 more comfortable and efficient for travelers. While there may be some temporary disruptions, we appreciate the public’s understanding and patience as we work to deliver these much-needed improvements,” dugang sa pahibalo./TPM/SunStar Philippines