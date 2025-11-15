Naigo sa Bagyong Tino sa NegOcc giduaw ni PBBM

Gibisita ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. niadtong Sabado, Nobiyembre 15, 2025 ang mga lugar nga grabeng naapektohan sa Bagyong Tino sa Negros Occidental ug gisusi ang kahimtang sa mga pamilyang namakwit.
Si Marcos mibisita sa Jose Pepito Montilla Garcia Sr. National High School sa Barangay 1, lungsod sa Moises Padilla diin daghang mga classroom ang nalubog sa baha human niigo si Tino niadtong Nobiyembre 4.
Karon nga wala pa naayo ang mga classroom sa 1,257 ka mga enrolled nga mga estudyante ug magtutudlo, kasamtangan usa sila nga nag-alternative learning method aron masiguro nga padayon ang ilahang klase.
Human mibisita sa tunghaan, gibisita sab ni Marcos ang Barangay Poblacion 1 aron mahimamat ang mga apektadong residente ug susihon ang mga naguba nga balay.
Iya usab nga gi-monitor ang sitwasyon sa 307 ka pamilya o 1,117 ka mga indibidwal nga temporaryong nagpasilong sa La Castellana Elementary School.
Gisusi sab sa Presidente ang Bungahin Steel Bridge, nga nahugno atol sa pag-igo ni Tino, nga nagputol sa agianan nagkonektar sa kabukiran ug sa La Castellana town proper.
Sa pagkakaron, ang gobyerno migahin ug P95 milyunes alang sa recovery efforts sa Negros Occidental.
Labing menos 48,290 ka mga panimalay sa probinsya ang naguba ni Tino, diin 6,855 ang gikonsiderar nga hingpit nga naguba, base sa datos gikan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. / PNA