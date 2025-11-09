Nailhan na ang lalaki nga napalgan na lang nga wala nay kinabuhi nga naglutawlutaw sa kadagatan sa Barangay Buagsong sa Lungsod sa Cordova, Cebu niadtong Nobiyembre 6, 2025.
Ang biktima mao si Roldan Aguanta Navarro, 45, usa ka construction worker nga residente sa Sityo Paglaum, Barangay Dumlog, Dakbayan sa Talisay.
Ang igsuon sa biktima nga si Gemma Navarro Gequillo, 48, nibisita sa Cordova Police Station aron ipahibawo nga iyang manghod ang napalgan nga patay na sa maong lugar.
Matod niya nga na-missing si Roldan human sa kusog nga baha nga nibanlas sa Siyudad sa Talisay niadtong pagkusokuso sa Bagyong Tino.
Gipahibawo siya sa ilang silingan nga ang biktima wala mohikling sa luwas nga lugar uban sa iyang mga silingan.
Matod ni Gemma nga gisultian siya sa usa sa mga silingan sa biktima nga sa dihang nisaka na ang tubig sa sapa sa Mananga, diha pa nilangoy si Roldan ug nadala na kini sa kusog nga bul-og sa tubig. / AYB