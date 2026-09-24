Asian Games naka-gold na si Yulo

Naangkon ni Filipino gymnast Carlos Yulo ang iyang labing unang gold medal sa Asian Games human niya gipatigbabawan ang men’s floor exercise finals kagahapon, Huwebes, Septiyembre 24, 2026, sa Nagoya General Gymnasium sa Aichi-Nagoya, Japan.
Mao sab kini ang labing unang gold medal sa Pilipinas gikan sa gymnastics event ning kompetisyon, nga ipahigayon matag upat ka tuig.
Si Yulo kinsa two-time Olympic gold medalist, nitali og 14.666 puntos nga ginutlo gikan sa 8.966 sa execution ug 5.7 sa difficulty aron dominahon ang eight-man finals diin lakip ang iyang manghod nga igsuon nga si Eldrew.
Nalabwan ni Yulo ang iyang qualifying mark nga 14.600.
Sa kinatibuk-an, mao kini ang labing unang gold medal sa ika-20 nga edisyon ning kompetisyon.
Niini, nadugangan ni Yulo ang iyang koleksyon sa gold medals nga naglakip sa Southeast Asian Games (Seag), Asian Championship, World Championships, ug Olympics.
Si Yulo aduna pa’y laing mga kahigayunan nga makabaton og dugang gold medals kay nakasulod man sab siya sa finals sa laing tulo ka events. / ESL