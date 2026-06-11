Naka-heightened alert ang PRO-7 sa Independence Day

Naka-full alert ang kapulisan sa tibuok Central Visayas alang sa pagsaulog sa Independence Day.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodulf Oriol, deputy city director sa Cebu City Police Office (CCPO), sugod niadtong Huwebes gisaka na ang ilang alert status. Pasabot niini, gidili una ang leave o absent sa mga polis ug kinahanglan silang mag-standby sa ilang mga yunit.
Gipahugtan na sa CCPO ang police visibility sa mga dapit nga dagsangon sa tawo sama sa mga mall, pantalan, ug bus terminals.
Gipangandaman usab sa kapulisan ang mga lihok-protesta sa mga progresibong grupo nga gilaumang ipahigayong sa Fuente Osmeña, Colon, Mabolo, ug Plaza Independencia.
Gipasalig ni Oriol nga ipatuman sa kapulisan ang maximum tolerance ug tugotan ang mga raliyesta nga makapadayag sa ilang reklamo, basta buhaton lang kini sa malinawong paagi ug dili dugayon.
Pangitaan usab og permit ang mga mag-rally gawas sa freedom parks.
Sa pagkakaron, giklaro sa CCPO nga wala silay nadawat nga bisan unsang hulga sa seguridad o terorismo, gawas lamang sa mga gikatakdang rally. / AYB