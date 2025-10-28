Naka-heightened alert na ang PRO 7

Sugod karong adlawa, Miyerkules, Oktubre 29, 2025, gisaka na sa Police Regional Office (PRO) 7 ang ilang alert status gikan sa normal ngadto sa heightened alert agi og pagpangandam sa seguridad sa Kalag-Kalag 2025.
Moabot sa 1,600 ka mga police personnel ang ipakatap sa 364 ka mga sementeryo ug 275 ka mga simbahan sa tibuok rehiyon.
Kini aron maseguro ang kahusay ug kalinaw, ug moabag sa publiko nga mobisita sa ilang mga minahal sa kinabuhi.
Gimanduan ang tanang polis nga magpabilin sa ilang buhatan ug andam aron dali nga makalihok kon dunay insidente.
Si Police Brigadier General Redrico Maranan, ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas, nipahibalo nga gipalapdan nila ang ilang security plan sa Kalag-Kalag.
Naglakip kini sa police visibility, traffic management, crowd control, ug pakig-alayon sa local stakeholders ug force multipliers. / AYB