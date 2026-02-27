Nakab-ot sa Kapitolyo ang P8.9B nga income sa 2025

Ang Lalawigan sa Sugbo nakakuha og kinatibuk-ang kita nga P8.9 bilyunes niadtong tuig 2025.
Kini tungod sa dako nga bahin gikan sa nasyonal nga buhis ug lig-on nga koleksyon sa lokal nga buhis, sumala sa report gikan sa Provincial Treasurer’s Office.
Base sa datos nga nakuha sa SunStar Cebu gikan ni Provincial Treasurer Roy Salubre, ang Sugbo nakamugna og P8,907,461,830.79 nga kinatibuk-ang kita gikan sa Enero hangtod Disyembre 2025.
Sa maong kantidad, P6.28 bilyunes ang gikan sa gawas nga tinubdan, ilabi na sa National Tax Allotment (NTA) sa probinsiya nga niabot og P6,284,205,149.
Ang dugang nga kita naglakip sa P1.29 million gikan sa Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) ug P1.85 million gikan sa ubang bahin sa national wealth.
Ang kita gikan sa lokal nga tinubdan niabot og kinatibuk-ang P2.62 bilyunes.
Ubos sa General Fund–Proper, ang mga koleksyon sa buhis niabot og P512.43 million nga gibahin sa P268.63 million nga Real Property Tax ug P147.60 million nga buhis sa negosyo ug P96.19 million sa ubang lokal nga buhis.
Ang non-tax revenues niabot og P243.47 million, lakip na ang mga regulatory fees ug service charges.
Ang mga economic enterprises niamot og P250.89 million, samtang ang ubang resibo niabot og P335.36 million.
Dako sab og natabang ang mga pasilidad nga gidumala sa Kapitolyo sama sa mga ospital nga nakakuha og P753.47 million gikan sa serbisyo ug user charges, Cebu South ug North Bus Terminal nga nihatag og P103.40 million ug Cebu Provincial Inter-LGU Waterworks System nga niabot og P18.16 million.
Ang Special Education Fund nakakolekta og P402.87 million, diin ang dakong bahin naggikan sa real property taxes nga mokantidad og P386.29 million. / CDF