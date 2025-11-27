Nakadaog sa billiards, gipusil

Nalandig sa tambalanan ang usa ka 37-anyos nga lalaki human ni pusila sa iyang paryente nga napilde sa billiards sa Sityo Balisong, Barangay Cantao-an, Siyudad sa Naga sa alas 12:30 sa kaadlawon, Huwebes, Nobiyembre 27, 2025.
Ang biktima giila nga si Kevin Tapdasan Pansoy, 37, molupyo sa Sityo Proper, Barangay Guindarohan, Lungsod sa Minglanilla.
Sa imbestigasyon sa Naga City Police Station, nasayran nga samtang nagkanta og videoke ang biktima kalit lang naabot ang suspek nga si Liberato Saavedra, hingkod ang pangedaron nga iya ra sab nga silingan.
Gikomprontase sa suspek ang biktima human siya pildeha sa ilang sugal sa billiards nga wala siya pabawsa niini.
Tungod sa kasuko sa suspek, nanghagad matod pa kini og sinumbagay apan nauwang ra sila sa ilang mga higala ug gitambagan nga mopauli na lang.
Unang nilakaw ang suspek nga si Liberato ug nisunod sab si Pansoy apan samtang nagbaktas ang biktima, nag-atang na diay ang suspek sa unahan ug dayong pusil sa biktima gamit ang revolver nga pistola apan wala kini mibuto.
Gisuwayan sa pag-ilog sa biktima ang armas ug atol sa inilugay, diha na kini nibuto ug naigo sa bukton si Kevin samtang ang suspek dali nga nisibat.
Nangayo og pakitabang ang biktima sa iyang mga silingan ug gidala siya sa Minglanilla District Hospital, samtang ang kapulisan nilusad dayon og manhunt operation batok sa suspek. / AYB