Gipasakaan og kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide and Damage to Property ug paglapas sa Republic Act 10586 o Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013 ang drayber sa Yamaha Aerox nga nakadasmag-patay sa usa ka fire volunteer sa Transcentral Highway, Barangay Babag, Dakbayan sa Sugbo niadtong Huwebes sa gabii, Nobiyembre 19, 2026.
Ang gipasakaan og kaso mao si Axel Oliver Costelo, 22, taga Pooc, Dakbayan sa Talisay nga nakadasmag sa fire volunteer nga si Floranti Delima Jr., 48, taga Barangay Babag.
Base sa imbestigasyon, positibo sa alkohol si Costelo human ipaubos sa alcohol breath analyzer test nga nitala og 0.492 per mille.
Gihangyo na sab sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office (CCPO) ang Land Transportation Office (LTO) nga bawion ang lisensya ni Costelo ug ipaalarma ang iyang motorsiklo.
Gideklarar nang dead on arrival sa tambalanan si Delima human nakaangkon og grabeng kadaot sa ulo ug lawas tungod sa kusog nga pagkabangga.
Una nang nasuta sa imbestigasyon nga nakasupak sa linya sa karsada ang Aerox nga gimaneho ni Costelo ug kusog ang dagan niini sa wala pa mabangga ang Yamaha NMAX nga gimaneho sa biktima. / AYB