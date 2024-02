Nakahukom magpa-opera

Nakadesisyon si Chicago Bulls star Zach LaVine nga magpa-opera sa iyang wa nga tiil sa sunod semana nga maoy magtuldok og sayo sa iyang pagduwa sa 2023-24 season sa National Basketball Association (NBA).

Matod sa Klutch Sports Group, nga maoy nagdumala sa karera ni LaVine, nakahukom ang two-time All-Star niini human sa konsultasyon sa team training ug medical staff.

Human sa operasyon, gibanabanang molanat og upat ngadto sa unom ka mga buwana ang pagpaalim ni LaVine.

“He made a decision that I think he thought was best for his health,” matod ni Bulls coach Billy Donovan.

Si LaVine, 29, nakapalta na og 17 ka mga duwa gikan niadtong Nobiyembre 30, 2023 hangtod Enero 3, 2024.

Nibalik siya pagduwa niadtong Enero 5, 2024 apan na­angol kini pagbalik niadtong Enero 18, 2024.