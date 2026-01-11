Nakaipsot ang Spurs sa Celtics

Nimugna og 21 puntos matag usa sila si Victor Wembanyama ug De’Aaron Fox aron pangulohan ang kadaugan sa San Antonio Spurs batok sa hosts Boston Celtics, 100-95, kagahapon, Dominggo, Enero 11, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Ning sangkaa, gikuwestiyon sa kampo sa Celtics kon nganong upat ra ka freethrows ang ilang nakuha kumpara sa 20 sa Spurs.
“"I’m irate at how they officiated the game today. If we can’t get to the free-throw line and teams are allowed to be physical and bump us off our spots, it’s hard to win games like that... Inconsistency is [expletive] crazy. Give me the fine," matod sa usa sa mga sinaligan nga Celtics nga si Jaylen Brown.
Nidugang si Brown nga iyang nabantayan nga kon lig-ong puwersa ang ilang kontra, daw mopabor ang tawag sa mga referee sa ilang kontra.
“On the lack of whistles: "It’s the same sh-- every time we play a good team, it’s like they refuse to make a call... I’ll take the [expletive] fine. Curtis, all them dudes were terrible tonight," dugang ni Brown.
Ang dakong bintaha sa Spurs nakatabang og dako nga makabawi sila gikan sa ilang pagsalimoang sa three-point shooting diin igo lang silang nirehistro og 10-of-44 o 23 percent, nga layo ra sa ilang three-point shooting average sa season nga 35 percent.
Kanunay nga naglabaw ang Celtics ning sangkaa apan wala gyud niya nabiyaan og dako ang Spurs.
Nagtabla ang duwa sa nahabiling 1:56 minutos sa kombati apan human niini, nakamaneho ang Spurs pagposte og 7-2 run aron angkunon ang kadaugan.
Si Keldon Johnson nidugang og 18 puntos alang sa Spurs, niamot og 12 puntos ug 13 rebounds si Julian Champagnie samtang niamot og siyam ka puntos si Stephon Castle.
Ang Celtics gipangulohan ni Derrick White pinaagi sa iyang 29 puntos samtang niamot og 27 puntos si Brown. / Gikan sa wires