Nakaipsot ang Spurs sa Clippers

Nimugna og 21 puntos ug 13 rebounds si Victor Wembanyama samtang nidugang og 23 puntos si Stephon Castle aron pangulohan ang San Antonio Spurs sa makutas nga kadaugan batok sa host Los Angeles Clippers, 119-115, kagahapon, Martes, Marso 17, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Sa kadaugan, napahugtan sa Spurs ang ilang paggunit sa ikaduhang luna sa Western Conference dala ang 50-18 nga rekord.
Mao kini ang labing unang higayon gikan niadtong 2016-17 season nga nakaabot og 50 ka mga daog ang Spurs nga naggukod na lang og tulo ka mga duwa sa overall leader ug defending champion Oklahoma City Thunder, nga adunay 53-15 nga rekord.
Ang Spurs nga ningsaka sa 18-2 nga rekord gikan niadtong Pebrero, nakadawat sab og 20 puntos gikan ni Devin Vassell ug 18 puntos gikan ni De’Aaron Fox.
Ning sangkaa, ang Clippers ningkombati nga wala ang ilang leading scorer nga si Kawhi Leonard kinsa nakasinati og angol (left ankle) atol sa ilang kapildihan batok sa Sacramento Kings niadtong Dominggo, Marso 15.
Taliwala niini, nakapasutoy dayon sa ilang opensa ang Clippers sa pagsugod sa duwa ug dali kining nakarehistro og dobleng numero nga labaw, 13-1.
Padayong naglabaw ang Clippers, 37-29, pagkahuman sa 1st quarter.
Nausab og dako ang templa sa duwa sa 2nd quarter diin ningdominar ang Spurs sa hinakutay og puntos, 37-15, nga naghatag kanila 66-52 nga labaw sa halftime.
Nagpadayon ang kainit sa Spurs ug ilang gipaburot ang ilang labaw ngadto sa 87-63 sa nahabiling 4:52 minutos sa 3rd quarter.
Sa pagpangulo nila ni Darius Garland ug Jordan Miller, ninggukod ang Clippers hangtod nga nakasikit sila pagbalik, 111-115, sa nahabiling 38 ka segundos.
Napakgang sa Spurs ang pagpanghulga sa Clippers pinaagi sa upat ka sunodsunod nga way sipyat nga freethrows nila ni Vassell ug Fox.
Ang Clippers nga nagpabilin sa ikawalo sa West dala ang 34-34 nga rekord, gipangulohan ni Garland pinaagi sa iyang 25 puntos samtang niamot og 22 puntos si Miller. / Gikan sa wires