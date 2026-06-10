Nakalas sa linog, nisaka na sa 45

Nisaka na ngadto sa 45 ang gidaghanon sa mga nangamatay tungod sa kusog nga linog sa Mindanao, sumala sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) niadtong Miyerkules, Hunyo 10, 2026.
Sa ilang situational report, gibutyag sa NDRRMC nga 12 ka biktima ang natalang namatay sa Davao Region, samtang 33 sab ang natala sa Soccsksargen. Moabot sab ngadto sa 486 ka tawo ang naangol sa duha ka rehiyon, samtang 17 pa ang kasamtangang nawala.
Matod sa buhatan sa kalamidad, duna’y kinatibuk-ang 33,596 ka pamilya o 149,372 ka indibidwal sa 184 ka barangay sa Zamboanga Peninsula, Davao, Soccsksargen, ug Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (Barmm) ang naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog nga niigo sa gibanabanang 32 kilometros habagatan-habagatang-kasadpan sa Maasim, Sarangani niadtong Lunes, Hunyo 8, 2026.
Anaa sulod sa 57 ka mga evacuation center sa mga naapektuhang bahin sa Mindanao ang may 8,813 ka pamilya o 32,464 ka indibidwal.
Ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) nakahatag na og kapin sa P4.8 milyunes nga balor sa tabang ngadto sa mga naapektuhang rehiyon, ilabi na sa Zamboanga Peninsula, Davao, ug Soccsksargen.
Base sa inisyal nga assessment nga gihimo sa nagkalainlaing ahensiya sa gobiyerno, lakip na ang Department of Public Works and Highways (DPWH), gibutyag sa NDRRMC nga P15 milyunes nga balor sa kadaot ang nahiaguman sa sektor sa imprastraktura sa mga apektadong dapit.
Nakatala sab ang NDRRMC og kinatibuk-ang 2,994 ka mga balay nga naapektuhan — diin 495 niini ang hingpit nga naguba ug 2,499 ang partially damaged. Aduna sab 10 ka insidente sa pagdahili sa yuta ang natala sa Davao (6) ug Soccsksargen (4). / TPM / SunStar Philippines