Nakalikay sa pagdunggab ang usa ka guwardiya apan napusilan siya kaduha sa suspek nga nisulong kaniya daplin sa Sunset Drive sa Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbon niadtong pasado alas 2 sa kadlawon, Nobiyembre 17, 2026.
Naangol ug gidala sa tambalanan ang biktima nga giila sa alyas Owen, 24, residente sa maong lugar.
Samtang gipangita sa kapulisan ang suspek nga si alyas Jed, hingkod na ang panuigon, residente sa Barangay Kamputhaw.
Base sa imbestigasyon sa Mabolo Police Station, kauban sa biktima ang iyang ig-agaw ug mga higala dihang kalit nga niabot ang suspek sakay sa motorsiklo.
Giduol sa suspek ang biktima ug gisuwayan og dunggab apan nakalikay siya ug nisuway sa pag-ikyas.
Apan nibunot og armas ang suspek ug gipusil ang biktima kaduha, hinungdan nga naigo kini sa batiis ug buko-buko.
Padayon ang imbestigasyon sa kapulisan aron mahibaw-an ang motibo sa pagpamusil ug madakpan ang suspek. / JDG