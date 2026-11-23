Sa labing unang higayon, nakapalta og duwa sa 2026-27 National Basketball Association (NBA) ang pambato sa Oklahoma City Thunder nga si Shai Gilegeous-Alexander ug hasta si Giannis Antetokounmpo sa Miami Heat.
Nahitabo kini atol sa engkuwentro sa duha ka mga kampo kagahapon, Lunes, nobiyembvre 23, 2026 (PH time) diin ningdaog ang Heat, 123-113.
Si Gilgeous-Alexander wala nakaduwa tungod sa nasinati niining angol (neck strain ug lower back contusion), samtang si Antetokounmpo wala nakaduwa tungod sab sa angol niini (groin strain). / Gikan sa wires