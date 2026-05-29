Nakapugos og game 7 ang Spurs

Nakapugos og deciding game ang host San Antonio Spurs human sa ilang bangis nga pagpanimalos batok sa defending champion Oklahoma City Thunder, 118-91, sa Game 6 nga maoy nakatabala sa Western Conference finals series, 3-3, sa National Basketball Association (NBA) kagahapon, Biyernes, Mayo 29, 2026 (PH time).
Nag-atubang og kaw-it sa panamilit, ang Spurs agresibo kaayo hilabi na sa depensa gikan pa lang sa sinugdanan aron dominahon ang Thunder, nga naghatag kanila og kahigayunan nga mobiyahe pagbalik paingon sa Oklahoma City alang sa deciding Game 7.
Gipangulohan ni Victor Wembanyama ang dakong kadaugan pinaagi sa iyang 28 puntos, nidugang og 18 puntos si Dylan Harper, niamot og 17 puntos si Stephon Castle, nihatag og 12 puntos si Devin Vassell samtang nitampo og 10 puntos si Julian Champagnie.
"We ain't done nothing yet. When your back's against the wall, it feels like it's the best opportunity," matod ni Wembanyama, kinsa nilangkat sab og 10 rebounds.
Gikan sa sinugdanan, grabe na ka pilit ang depensa sa Spurs hilabi na ngadto sa kasamtangang back-to-back MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander, kinsa nagpauwan og 32 puntos sa kadaugan sa Thunder sa Game 5,
Apan ning duwaa, igo ra nakahimo og 15 puntos si Gilgeous-Alexander.
Sa usa ka talagsaong hitabo, wala’y bisan usa ka magduduwa sa Thunder ang nakaabot og 20 puntos.
Hingpit nga nakontrolar sa Spurs ang duwa dihang nakamugna sila og 20-0 run nga naghatag kanila og makabungog nga 92-64 nga labaw sa nahabiling 1:16 minutos sa 3rd quarter.
Sa hinapos nga bahin sa duwa diin naglabaw og 28 puntos ang Spurs, pareho na nga gipapahuway sa duha ka mga kampo ang ilang starters, tataw nga usa ka lakang aron ipreserba ang ilang mga pambato sa adlaw sa paghukom. / Gikan sa wires