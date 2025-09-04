Nakasuroy na gyud sa Isla sa Kalanggaman

Kay taas-taas man gyud ang bakasyon kaniadtong Agusto 21 ngadto sa 25, 2025, ako ug ang akong mga kauban sa trabaho – sa barangay hall sa Zapatera, Dakbayan sa Sugbo nagkasinabot nga manglaag ngadto sa Isla sa Malapascua nga nahisakop sa Lungsod sa Daanbantayan ug sa Isla sa Kalanggaman nga nahisakop sab sa Lungsod sa Palompon, sa Probinsiya sa Leyte. Makabig gayud kita sa kaanindot sa maong mga isla. Tin-aw ug daw kristal ang pino nga bas sa baybayon.
Ang akong mga kakuyog sila si Sheryl Maluya, Marites Sibua, Mark Bulaqueña, Grace Bajado, ug Nicol Parana.
Nanggikan kami sa Cebu alas singko sa kaadlawon sa Agusto 21. Pag-abot namo sa Maya Port nanglukat dayon mig tiket para sa pambot nga among masakyan paingon sa Isla sa Malapascua. Malipayon kaayo ming tanan kay ang among dugay nang gipangandoy nga makalaag mi sa nahisgutang isla natuman na man gayud.
Pag-abot namo sa Malapascua, gisugat kami sa tag-iya sa among giestaran aron dili kami maglisod sa pagpangita sa among abtan. Sa unang adlaw namahulay una mi kay hilabihan namong kapoya sa biyahe nga labihan ka layo.
Pagkaugma among gitadlas ang kadagatan paingon sa Isla sa Kalanggaman luwan sa pambot. Mikapin sa duha ka oras ang among biyahe gikan sa Isla sa Malapascua paingon sa isla sa Kalanggaman. Pag-abot namo sa Kalanggaman gigiyahan kami sa tour guide nga maayo sad kaayong miabiabi kanamo kon asa ra kami kutob o tugotan nga makakaligo kay adunay dapit sa kadagatan nga kusog kaayo ang sulog.
Pagpanganaog namo sa pambot nangiat gilayon mig pangaligo, tugsaw sa tin-aw kaayo ug bugnaw nga tubig-dagat. Mura lagi mi og mga kabayo nga nakabuhi sa kuwadra nga hilabihang nakakundat!
Maukiton kaming nanan-aw sa gitawag og “sand bar” nga hilabihan kapino ug katimgas sa puti nga balas nga naporma og langgam. Kini dugay na namong gipangandoy nga makita sa aktuwal kay amo ra man kining nakita sa Facebook. Pagkaanindot baya gyud lagi!
Sa ikatulo namo ka adlaw nga pagbakasyon didto, nagkasinabot mi nga magpalain og lugar. Mitapon kami sa Daanbantayan – sa balay sa iyaan ni Sheryl ug didto kami nagpalabay sa kagabhion. Sa naasoy nga probinsiya hilabihan kamalinawon, mingaw kaayo ilabi na sa panahon sa kagabhion. Ug ang kamingaw sa kalikupan tugawon lamang sa tingog sa mga baki ug mga gangis. Samtang ang huros sa hangin bugnaw sab kaayo.
Pagka Agusto 24 sayo ming nanggikan balik sa Cebu. Unya mieskala mi sa Lungsod sa Bogo. Nanghapit mi sa simbahan sa Mahal nga Birhen sa Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary ug nagpasalamat kami sa malinawon, hapsay ug luwas namong biyahe.
Walay kabutangan ang akong kalipay nga natuman na gayud ang dugay na nakong gipangandoy nga makasuroy ako sa maanindot kaayong Isla sa Kalanggaman sa Lungsod sa Palompon, Lalawigan sa Leyte. /