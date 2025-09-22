‘Nakasuyop’ mikulata sa mama, sikop

Gidakop ang gituohang adik human nikulata sa kaugalingon niyang inahan alas 5:00 pasado sa buntag sa Lunes, Septiyembre 22, 2025, sa Sityo San Miguel, Barangay Lorega, Dakbayan sa Sugbo.
Giingong nihupas na ang tama sa gisuyop nga shabu sa 32-anyos nga anak nga si alyas Jerry hinungdan nga nanghasol sa iyang inahan.
Ang suspek usa ka motorcycle taxi-hailing app driver ug nagpuyo ra sa nahisgutang lugar.
Ang biktima nga inahan nailhan nga si alyas Celia, 55, nakaangkon og mga samad ug bun-og sa kalawasan.
Atol sa pakighinabi ni Celia, nisaysay siya nga pagmata sa iyang anak kalit lang kini gisa-pot ug nanumbag kaniya ug maayong pagkaigo ang iyang ulo hinungdan nga nalipong siya ug natumba.
“Ing-ana gyud na siya maam basta di makasuyop, isog kaayo, pero kon makasuyop tarong ra man siya,” asoy ni Celia.
Matod sa inahan nga dugay na nga tiggamitan og ilegal nga drugas si Jerry, gani kapin napulo ka higayon kini mosuyop sulod sa usa ka adlaw.
Nitug-an sab si Celia nga human makahatod og usa ka pasahero, mouli na dayon ang iyang anak ug mosuyop sulod sa ilang pansayan, apan wala lang niya kini panumbalinga tu-ngod sa kahadlok kay gihulga siya niini nga patyon.
Gikataho nga napriso na sab ang maong suspek kaniadto sa susamang kalapasan apan wala gihapon motagam.
Ang inahan desidido nga mopasaka og kaso sa iyang anak nga gibalhog na karon sa Parian Police Station. / JDG