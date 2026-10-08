Nakig-video call sa uyab, gipusil-patay

Patay ang usa ka 18-anyos nga lalaki human gipusil sa iyang luyo samtang nag-video call sa iyang uyab alas 8 sa gabii niadtong Miyerkules, Oktubre 7, 2026, sa Sityo Binabag, Barangay Puertobello, Lungsod sa Tudela, Camotes.
Ang biktima giila nga si John Shin Estillo Espenida, residente sa maong lugar.
Gidala siya sa Ricardo Maningo Memorial Hospital sa Lungsod sa San Francisco, Camotes, apan gideklarar nga dead on arrival (DOA) human nakaangkon og samad pinusilan sa bukobuko nga nilapos sa liog.
Matod ni Police Staff Sgt. Irpeel Caday, imbestigador sa Tudela Police Station, gisubay pa ang responsable sa kamatayon ni Espenida.
Sumala ni Caday, nagpa-connect og Piso Wi-Fi ang biktima sa usa ka tindahan duol sa ilang balay ug nakig-video call sa iyang uyab.
Kalit lang, nilanog ang sunodsunod nga buto sa armas.
Pagsusi sa mga silingan, nakita nilang nahagba ang biktima samtang ang suspek dali nga nisibat.
“Gitawag na siya sa iyang mama kay manihapon na. Unya nag-video call pa man sa uyab, wala madugay milanog ang buto sa armas,” dugang ni Caday.
Gikatahong nagtrabaho sa Mandaue ang uyab sa biktima.
Matod sa kapulisan, wala silay nasubayan nga problema sa gugma nga mahimong lead sa krimen.
Gikatahong dili sab moinom og makahubog nga ilimnon ang biktima ug dili tig-estambay sa gawas, sanglit kasagaran anaa ra siya sa ilang panimalay.
Gipadayon sa kapulisan ang imbestigasyon aron mahibaw-an kung adunay gikabangi o nakaaway ang biktima sa ilang lugar nga mahimong nalambigit sa krimen.
Gikatahong bag-o pa sab nga nakabalik sa ilang lugar ang biktima, mga usa ka bulan na ang milabay, human nagpuyo sa Dakbayan sa Sugbo. / GPL / ABC