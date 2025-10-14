Nakigkita sa ex-gf gipatay

Gitabangan sa pagdunggab-patay ang usa ka 21-anyos nga tinun-an alas 3:40 sa kaadlawon sa Lunes, Oktubre 13, 2025, sa gawas sa covered court sa Barangay Poblacion , Lungsod sa Pilar, Probinsiya sa Bohol human sa gipahigayon nga disco.
Ang biktima giila nga si Jefferson Digal, 21, taga Barangay San Juan, Lungsod sa Sierra Bullones.
Giila sa kapulisan ang mga suspek sa alyas Anil, 24, nga taga Barangay Santa Cruz, Lungsod sa Dagohoy ug usa ka alyas Nel, hingkod nga residente sa Barangay Catagdaan, Lungsod sa Pilar.
Sa imbestigasyon sa kapulisan sa Pilar nga human sa nahitabong disco sa maong barangay alas 3:40 sa kaadlawon, kalit lang nga dunay kagubot nga nahitabo sa gawas sa covered court.
Matod sa mga saksi nga gitabangan na diay sa pagdunggab ang biktima sa duha ka suspek.
Human sa insidente, gibiyaan sa mga suspek ang biktima nga samaran sa lawas nga naligo na sa kaugalingong dugo ug dali ni nga gidala sa Congressman Simeon Torribio Memorial Hospital apan gideklarar nga dead on arrival sa niatiman nga doktor.
Sigon sa saksi nga si alyas Sherry, ang kaipon sa suspek nga si Anil nga human sa disco giduol sa mga mamumuno ang biktima ug pipila ka gutlo ang milabay nahitabo ang panaglalis nga nisangpot sa sinumbagay.
Samtang naglamok-lamok, nikuha og kutsilyo ang mga suspek ug dayong dunggab sa makadaghang higayon sa biktima tumong sa nagkalain-laing bahin sa lawas.
Selos ang hinungdan sa krimen tungod kay ang saksi nga si Sherry ang kanhi hinigugma sa biktima.
Dali nga nisibat ang mga suspek human mahimo ang krimen samtang ang kapulisan nilusad na og manhunt operation. / AYB