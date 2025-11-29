Nakiglumba og motorsiklo nalabay, patay

Patay on the spot ang usa ka 19-anyos nga driver sa usa ka ride-hailing app dihang nakiglumba sa iyang higala sa may Sityo Uldog, Barangay Cansojong, Talisay City, ala 1:00 pasado sa kaadlawon, Nobyembre 29, 2025.
Ang Biktima nailhan nga si Cyrel Kent Mancia,19, duna'y live-in partner, ug residente sa Mandaue City, Cebu.
Sumala sa report sa kapulisan, si Mancia nakig-lumba sa laing motorsiklo.
Sa ilang pag-ilog nga makauna, nabangga kini sa gutter ug nalagpot.
Nakaangkon si Mancia og grabeng kadaot sa iyang nawong ug ulo, nga maoy hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon.
Nasayran nga ang lumba nga giapilan sa batan-on giingong dunay pusta.
Sa pakighinabi sa amahan sa namatay, niasoy kini nga dunay nanawag niya nga nadisgrasya ang iyang anak.
Pag-abot niya sa lugar, naabtan niya ang iyang anak nga nag-ubo na ug wala nay kinabuhi.
Niingon ang amahan nga nikaon pa ang iyang anak sa gitrabahoan niyang pocherohan alas 6:00 pasado sa gabii, Nobyembre 28, ug niingon nga mobalik ra inig-out niya sanglit naandan nga kuhaon siya sa iyang anak matag human sa trabaho.
Human nikaon, niuli si Mancia sa ilang balay, gikuha ang iyang kapuyo ug 2-anyos nga anak, ug niadto dayon sa Dakbayan sa Talisay.